Οι Ράπτορς μετακομίζουν στην Φλόριντα (pic)

Η πανδημία έχει κάνει τις μετακινήσεις δύσκολες κι ειδικά στον Καναδά τα πράγματα είναι αρκετά αυστηρά για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από την χώρα.

Για αυτόν τον λόγο οι Ράπτορς έψαχναν μία πόλη για να τους φιλοξενήσει και κατέληξαν στην Τάμπα της Φλόριντα.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται ανάμεσα Μαϊάμι και Ορλάντο.

Οι μετακινήσεις της ομάδας του Νικ Νερς καθώς επίσης και των αντιπάλων θα γίνονται συνεπώς χωρίς πρόβλημα

The Toronto Raptors will begin the 2020-21 NBA season playing in Tampa, Florida.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020