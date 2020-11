«Μίλησε» με Χιούστον το Ορλάντο για Ουέστμπρουκ, αλλά... (pic)

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς των Yahoo Sports οι Ορλάντο Μάτζικ ήρθαν σε επαφή με τους Χιούστον Ρόκετς όσον αφορά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και την πιθανότητα να μετακομίσει στην Φλόριντα.

Το Ορλάντο πρόσφερε στους Ρόκετς «πακέτο» που περιλάμβανε τον Άαρον Γκόρντον, αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν με αποτέλεσμα να μην υπάρξει deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Yahoo Sources: The Houston Rockets and Orlando Magic had discussed a trade featuring Russell Westbrook for a package centered around Aaron Gordon, but talks never progressed.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 20, 2020