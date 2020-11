Μπόστον Σέλτικς: Οι City Edition εμφανίσεις όπως και τα banners των πρωταθλημάτων στο «Garden»! (pic & vid)

Άκρως εντυπωσιακή είναι η έκδοση «City» στις εμφανίσεις των Μπόστον Σέλτικς ενόψει της σεζόν 2020-21.

Η ομάδα της Βοστόνης θα μεταφέρει στο παρκέ τα 17 banners που κρέμονται στο «Garden» αφού οι εν λόγω εμφανίσεις θα είναι ίδιες με τα λάβαρα στην οροφή!

