Οι Χιτ θέλουν να τελειώσουν γρήγορα την ανανέωση Ντράγκιτς! (pic)

Ο Γκόραν Ντράγκιτς έμεινε ελεύθερος από τους Χιτ και φαίνεται πως οι δύο πλευρές θέλουν να ανανεώσουν την συνεργασία τους. Παρά τον τραυματισμό του έμπειρου γκαρντ στους προηγούμενους Τελικούς, ήταν σημαντικός παράγοντας της πορείας της ομάδας του και το Μαϊάμι θέλει να τον ανταμείψει.

Οι Χιτ περιμένουν να φτάσουν γρήγορα σε συμφωνία με τον παίκτη, αναμένεται να του δώσουν 20 εκατομμύρια και προοπτική για ανανέωση ακόμα μιας σεζόν.

The Miami Heat and Goran Dragic want to strike a deal 'quickly,' per @flasportsbuzz

"I would expect the Heat and Dragic to quickly come to a deal that would pay him in that $20 million range, with a potential team option for a second year." pic.twitter.com/omI4d8DglU

— NBA Central (@TheNBACentral) November 20, 2020