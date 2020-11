Ελεύθερος από τους Ρόκετς ο Ρίβερς, μένει στους πρωταθλητές ο ΜακΓκι

Οι Ρόκετς, άφησαν ελεύθερο τον Όστιν Ρίβερς μετά από 2 σεζόν. Ο πρώην, πλέον, άσος της ομάδας του Χιούστον είχε μέσο όρο 8,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ πέρσι και αποφάσισε να βγει στην αγορά ως free agent.

Rockets guard Austin Rivers has decided to opt out of his contract to become an unrestricted free agent, a source told @TheUndefeated.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 19, 2020