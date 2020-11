«Αδειάζουν» χώρο οι Νικς, τέλος οι Πόρτις, Γκίμπσον, Πέιτον! (pic)

Η αλήθεια είναι ότι έχει συζητηθεί έντονα το όνομα του Ράσελ Ουέστμπρουκ στη Νέα Υόρκη, με τους Νικς να προσπαθούν να βρουν χώρο στο salary cap.

Οι Μπόμπι Πόρτις, Ταζ Γκίμπσον και Έλφριντ Πέιτον κόστιζαν 34 εκατομμύρια δολάρια στην ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» αλλά πλέον αυτά τα χρήματα θα είναι... διαθέσιμα στο salary cap της σεζόν 2020-21.

The Knicks declined team option on Bobby Portis ($15.7M) and waived Taj Gibson ($10.29M) and Elfrid Payton ($8M), sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Frees up salary space for New York.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020