Ολινικ: Κάνει opt-in και μένει στο Μαϊάμι με 13,6 εκατομμύρια δολάρια (pic)

Ο Καναδός φόργουορντ δεν είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει φέτος στην free agency και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν του έναντι 13,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

O Ολίνικ αγωνίστηκε φέτος σε 67 ματς της regular season έχοντα κατά μέσο όρο 8,2 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, ενώ σε 17 ματς των Playoffs είχε αντίστοιχα 7,6 πόντους και 4,6 ριμπάουντ.

Miami's Kelly Olynyk has exercised his $13.6M player option for the 2020-21 season, source tells ESPN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020