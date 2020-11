Έντουαρντς: To No.1 του ντραφτ θεωρεί καλύτερο παίκτη τον Ντουράντ και όχι τον ΛεΜπρον! (pic)

Τα ξημερώματα ο Άντονι Έντουαρντς έγραψε ιστορία, αφού είναι το Νο.1 στο ντραφτ για το 2020, όπου τον επέλεξαν οι Τίμπεργουλβς.

Δεν πρόλαβε καλά καλά να επιλεγεί και άμεσα δημιούργησε το... θέμα του, αφού απάντησε με χαρακτηριστική ευκολία στο ποιον θεωρεί τον καλύτερο παίκτης της λίγκας.

«Είναι εύκολο. Ανυπομονώ να παίξω κόντρα στον Κέβιν Ντουράντ. Είναι ο καλύτερος παίκτης της λίγκας. Δεν μαρκάρεται. Μπορεί να κάνει ότι κάνει ένας γκαρντ. Αυτό είναι εύκολο. Αυτή η απάντηση είναι εύκολη».

