Χιτ: Αν δεν καταφέρουν να πάρουν τον Αντετοκούνμπο, θέλουν τον Φοξ! (pic)

Οι φήμες όλο και μεγαλώνουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δεσμευτεί και θα υπογράψει νέο τεράστιο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Χιτ τον ήθελαν πάρα πολύ, αλλά βλέποντας τον Έλληνα σταρ να επιλέγει την ομάδα του, κοιτούν και άλλες εναλλακτικές. Εκείνος που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Φοξ, με τον σταρ των Κινγκς, να είναι η πρώτη επιλογή.

Ο Φοξ θα ταίριαζε εξαιρετικά στην ομάδα του Μαϊάμι, είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες της λίγκας και είναι σε επίπεδο All Star. Είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, δίνει ασίστ και τρέχει πολύ καλά το γήπεδο. Αυτή την στιγμή οι Χιτ χρειάζονται επιτακτικά γκαρντ, με τον Γκόραν Ντράγκιτς να έχει μείνει ελεύθερος, αλλά να είναι και στα 34, με αρκετούς τραυματισμούς πίσω του.

Even if Giannis doesn't end up in Miami, odds strong that another really good player joins Heat by start of 2021-22. Even more convinced of that after talking to people this week... Kings' Fox could become possibility after this Haliburton pick

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) November 19, 2020