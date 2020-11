«Ο Μπογκντάνοβιτς έχει μιλήσει με τον Αντετοκούνμπο, θέλει να παίξει στους Μπακς» (pic)

Το ΝΒΑ εντυπωσιάστηκε από την κίνηση των Μπακς να ντύσουν στα χρώματα τους τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ενώ στα «Ελάφια» στοίχισε και αρκετά, αφού έδωσαν πολλά ανταλλάγματα.

Ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν δημοσιεύματα, που ήθελαν τον παίκτη να μην έχει συμφωνήσει σε αυτή την ανταλλαγή και να αρνείται να πάει στο Μιλγουόκι. Σύμφωνα πάντως με τον έμπειρο ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Ουίντχορστ, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Αποκάλυψε ότι ο Μπογκντάνοβιτς έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και θέλει να παίξει στο πλευρό του με την φανέλα των Μπακς.

"He wants to play for the Bucks. He’s been in contact with Giannis Antetokounmpo."

- Brian Windhorst on Bogdan Bogdanović

(Via ESPN) pic.twitter.com/zZTDYhpNpt

— NBA Central (@TheNBACentral) November 19, 2020