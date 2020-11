Μπακς: Πήραν το Νο.45 στο draft από το Ορλάντο, έδωσαν μελλοντικά picks! (pic)

Συνεχίζουν τις κινήσεις οι Μπακς λίγες ώρες πριν την έναρξη του αποψινού draft.

Σύμφωνα με το Athletic, τα... ελάφια πήραν από τους Μάτζικ το πικ δεύτερου γύρου του φετινού draft (No.45) και έστειλαν στο Ορλάντο 2 μελλοντικά πικ δευττέρου γύρου.

Όλα αυτά μετά τις ανταλλαγές που έφεραν τους Τζρου Χόλιντεϊ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο Μιλγουόκι.

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να γεμίσουν το ρόστερ τους που έχει 7 κενές θέσεις.

Breaking, per an NBA source: The Magic have agreed to trade their second-round pick (45th overall) in tonight’s draft to the Milwaukee Bucks for two future second-round picks.

