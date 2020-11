Μπιλ - ΛαΒίν: Περιζήτητοι για ανταλλαγή, ενδιαφέρον από Σίξερς! (pic)

Χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ, ενώ οι Μπακς δυνάμωσαν πολύ και έβαλαν τους Χόλιντεϊ και Μπογκντάνοβιτς δίπλα στον Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουίζαρντς) και Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς) είναι περιζήτητοι για ανταλλαγή και μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση.

Πάντως οι Σίξερς αποτελούν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για εκείνους.

Bradley Beal and Zach LaVine have been hot names around the league, according to league sources. Philadelphia has been one among many, but the Wizards and Bulls have rebuffed overtures.

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) November 18, 2020