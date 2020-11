Σέλτικς: Ψάχνουν ανταλλαγή για να μπουν στο TOP 3 του draft! (pic)

Λίγες ώρες πριν το draft και οι Σέλτικς προσπαθούν να κάνουν τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, η ομάδα της Βοστώνης αναζητά πακέτο ανταλλαγής για να μπορέσει να πάρει ένα από τα τρία πρώτα picks του draft.

Οι ειδικοί θεωρούν πως στην πρώτη τριάδα θα βρεθούν οι Γουάισμαν, Μπολ και Έντουαρντς, ενώ πίσω τους βρίσκονται οι Ουίλιαμς, Τόπιν και Οκόνγκου.

The Celtics keep searching for trade pathways to get into the top three of tonight's NBA Draft, league sources say. 10-ish hours left to find one ...

