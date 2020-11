Διάψευση για Σέλτικς και Χάρντεν (pic)

Πριν από μερικές ώρες κυκλοφόρησε το σενάριο ότι οι Μπόστον Σέλτικς έχουν αρχίσει τις διαδικασίες προκειμένου να πλησιάσουν στον «Μούσια» παραχωρώντας στους Χιούστον Ρόκετς τους Κέμπα Ουόκερ, Γκόρντον Χέιγουορντ, όπως επίσης και επιλογές τους στο draft.

Αυτό δεν άντεξε πολύ, αφού ήρθε ρεπόρτερ της ομάδας Βοστόνης να το διαψεύσει, με τον Χάρντεν να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αντίθετα με τους Ρόκετς, που δεν βιάζονται καθόλου.

Per league source on the Celtics' view of a potential James Harden deal: "No interest."

— Mark Murphy (@Murf56) November 18, 2020