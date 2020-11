Ο Χίροου νιώθει ευλογημένος που τον επέλεξαν οι Χιτ αντί για τους Σέλτικς! (pic)

Ο Τάιλερ Χίροου επιλέχθηκε από τους Χιτ και η φετινή σεζόν του δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τα πήγε εξαιρετικά, έσπασε μπόλικα ρεκόρ στα playoffs και σίγουρα δεν θα μπορούσε, παρά να είναι εξαιρετικά χαρούμενος γι' αυτό.

Σε ένα instagram live που έκανε σχολίασε, πάντως, ότι την ώρα της διαδικασίας νόμιζε ότι θα πάει στους Σέλτικς και νιώθει ευλογημένος που τελικά κατέληξε στους Χιτ.

Για την ιστορία η ομάδα του Μαϊάμι τον επέλεξε στο Νο.13, τον πίστεψε και όπως φαίνεται πολύ καλά έκανε.

Tyler Herro said on Instagram Live he thought he was going to Boston in the draft. "I got blessed to come here instead of there."

— David Wilson (@DBWilson2) November 17, 2020