Την ώρα που οι Μπρουκλιν Νετς και οι Φιλαντέλφεια 76ers έχουν αρχίσει να «ορέγονται» τον επιθετικό οίστρο του Τζέιμς Χάρντεν, έρχεται ένα νέο σενάριο να μπει στο τραπέζι.

Σύμφωνα με αυτό οι Μπόστον Σέλτικς έχουν αρχίσει τις διαδικασίες προκειμένου να πλησιάσουν στον «μούσια» παραχωρώντας στους Χιούστον Ρόκετς τους Κέμπα Ουόκερ, Γκόρντον Χέιγουορντ, όπως επίσης και επιλογές τους στο draft.

Αν μη τι άλλο η συνέχεια αναμένεται πολύ «καυτή» όσον αφορά το μέλλον του Χάρντεν!

While the Nets & Sixers are believed to be frontrunners for James Harden, Boston Celtics are making a late push for Harden. They are trying to flip Kemba Walker and Gordon Hayward for picks and young assets that would appeal to Houston, frantically.

— Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) November 17, 2020