Ο Μάρεϊ ήταν φοβερός στην «φούσκα» γιατί βαριόταν να μαζέψει το δωμάτιο του, για να φύγει (vid)

Μπορεί να πέρασε λίγος καιρός και να έχουμε πρωταθλητή στο ΝΒΑ, αλλά σίγουρα ο Τζαμάλ Μάρεϊ έκανε τα playoffs της ζωής του. Ήταν καταπληκτικός και οδήγησε τους Νάγκετς, σε μερικές φοβερές εμφανίσεις και σπουδαία αποτελέσματα.

Ο Μάρεϊ μίλησε για την «κόντρα» του με τον Μίτσελ, τονίζοντας ότι ο ένας... απαντούσε σε ότι έκανε ο άλλος, ενώ σχολίασε και γιατί δεν ήθελε να φύγει. Ο παίκτης των Νάγκετς τόνισε ότι είχε πάρα πολλά πράγματα ανοιχτά στο δωμάτιο του, όπως κουτιά και ρούχα και βαριόταν υπερβολικά να τα μαζέψει, για να φύγει από εκεί, οπότε αυτό έγινε η ρουτίνα του και βοηθούσε τους Νάγκετς να παραμένουν «ζωντανοί».

After battling back and forth with @spidadmitchell, @BeMore27 did everything he could to stay in the bubble.

The @nuggets star joins @QRich and @21Blackking for Episode 1 of a new Knuckleheads season:

