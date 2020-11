Ιδιαίτερα καυτή αναμένεται να είναι η περίοδος των ανταλλαγών, καθώς όλες ομάδες στο NBA θέλουν να ενισχυθούν όσο γίνεται περισσότερο. Εκτός από τις τελειωμένες περιπτώσεις υπάρχουν και τα σενάρια, με ένα από αυτά να θέλει τους Ατλάντα Χοκς να μπαίνουν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Γκόρντον Χέιγουορντ.

Hawks are "in play" to get Gordon Hayward, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/QDXW4X3CP2

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2020