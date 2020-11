«Μόνο οι Χόρνετς και οι Νικς έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Ουέστμπρουκ!»!

Ο Ουέστμπρουκ δεν είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή στους Χιούστον Ρόκετς, ζητώντας από τους Τεξανούς να γίνει ανταλλαγή.

Το ίδιο συνέβη και με τον έτερο σούπερ σταρ της ομάδας, Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο μακριά από το Χιούστον, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε Νετς και Σίξερς.

Σε ό,τι αφορά τον Ουέστμπρουκ, το ενδιαφέρον των υπόλοιπων ομάδων για την απόκτησή του μέσω trade δεν είναι τόσο… έντονο. Όπως, μάλιστα αναφέρουν οι New York Times, μόνο η Σάρλοτ και η Νέα Υόρκη ενδιαφέρονται μέχρι στιγμής!

Charlotte and the Knicks are the only teams with verified trade interest in Russell Westbrook, league sources say ... interest with many caveats

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020