Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς θα... γυρίσει την πλάτη στα 6 εκατομμύρια δολάρια και θα γίνει free agent!

Ο Χουντ είναι εντελώς καλά μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο και θα ενισχύσει άμεσα την ομάδα με την οποία θα συμφωνήσει. Οι Νικς φέρεται να ενδιαφέρονται ήδη για την απόκτησή του.

Portland Trail Blazers F Rodney Hood is declining his $6M player option and becoming a free agent, sources tell ESPN. Hood’s had nearly a full year to recover from a torn Achilles injury and can play right away with a new team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020