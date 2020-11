Οι Ρόκετς δίνουν τον Χάρντεν μόνο με Ίρβινγκ ή Ντουράντ! (pic)

Οι Ρόκετς ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη κρίση, αφού και ο Ουέστμπρουκ , αλλά και ο ηγέτης τους, ο Χάρντεν ζήτησαν να φύγουν.

Το Χιούστον αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ, βλέπει τους δύο σταρ πεισμωμένους και ειδικά τον Χάρντεν, που θέλει να πάει στους Νετς και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Οι Ρόκετς το ακούν, αλλά θέτουν και αυτοί τους κανόνες τους και αυτοί κάνουν τα πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Θέλουν ή τον Ίρβινγκ ή τον Ντουράντ για να τον αφήσουν και οι Νετς φαίνεται σχεδόν αδύνατον να δεχτούν κάτι τέτοιο, ενώ οι Ρόκετς δεν έχουν καμία τεράστια πίεση για να κάνουν μια ανταλλαγή, που δεν τους συμφέρει.

Shams Charania on GameTime recently: "[As] for James Harden, on the Nets, I'm told there's not much interest on Houston's part with them, unless it includes Kyrie Irving or Kevin Durant."

Shams says he thinks there isn't "tremendous pressure on Houston" to make a trade.

— Alec Sturm (@alec_sturm) November 17, 2020