Την Πρωτοχρονιά γυρίζει ο Πορζίνγκις

Η επέμβαση στο γόνατο του Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν θα του επιτρέψει να βρίσκεται από την αρχή της σεζόν (22/12) στο παρκέ με τους Ντάλας Μάβερικς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας του Τέξας, Ντόνι Νέλσον, ο Λετονός αναμένεται να πάρει το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων από την Πρωτοχρονιά!

Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν των Μάβερικς θα ξεκινήσει χωρίς τον Πορζίνγκις. Με την ελπίδα πως θα είναι υγιής για να επιστρέψει στους αγώνες κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο άλλοτε σέντερ των Νικς μέτρησε 20.4 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε μόλις 57 αγώνες.

The Mavs have targeted Jan. 1 as the date that Kristaps Porzingis will be cleared for on-court activity, president of basketball operations Donnie Nelson tells ESPN. Nelson revealed on @1053thefan today that Porzingis (knee surgery) will be sidelined to start the season.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 16, 2020