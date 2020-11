Το μαύρο, το πορτοκαλί και το ανοικτό μπλε είναι τα τρία χρώματα που κυριαρχούν στις εμφανίσεις, ενώ για πρώτη φορά θα αναγράφεται η λέξη «OKLAHOMA» στο μπροστινό μέρος της φανέλας.

Μάλιστα η γραμματοσειρά είναι εμπνευσμένη από τη σημαία της πολιτείας της Οκλαχόμα, ενώ τα χρώματα (σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της ομάδας) από το ηλιοβασίλεμα στην πόλη.

The Thunder’s new city edition uniforms have been released.

Story: https://t.co/wJ6hxM40Ek pic.twitter.com/cj7MaQTe4k

