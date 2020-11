Ο Πόρτερ Τζούνιορ των Καβαλίερς συνελήφθη για οπλοκατοχή!

Πριν από ένα μήνα, μία ανάρτηση στον λογαριασμό του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έμοιαζε με σημείωμα αυτοκτονίας. Την Κυριακή (15/11) ο Πόρτερ συνελήφθη για κατοχή όπλου, με το οποίο φαίνεται να απείλησε τον οδηγό ενός οχήματος . Σε μία περίεργη υπόθεση, που μεγαλώσει τα ερωτηματικά.

Έμεινε ελεύθερος με εγγύηση 4.000 δολαρίων, με τους Καβαλίερς να εκδίδουν και ανακοίνωση. «Έχουμε λάβει γνώση του γεγονότος, το οποίο εμπλέκει τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και βρισκόμαστε στη διαδικασία της συγκέντρωσης στοιχείων. Επικοινωνήσαμε με τον Κέβιν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο, όσο η διαδικασία εξελίσσεται», αναφέρουν οι Καβς.

A Mahoning County Sheriff’s Office report reveals Kevin Porter Jr. was arrested Sunday on weapons charges, per https://t.co/reniA5DNYP pic.twitter.com/fLNnUH0BAK

— NBA Central (@TheNBACentral) November 15, 2020