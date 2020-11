Πριν τον Σρέντερ, οι Λέικερς κοίταξαν τον Μπλέντσο!

Ο Έρικ Μπλέντσο είναι προς παραχώρηση από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι Λος Άντζελες Λέικερς συζήτησαν την προοπτική μιας ανταλλαγής για τα... μάτια του Μπλέντσο. Μόνο που το σενάριο πλέον «κάηκε», με την επικείμενη απόκτηση του Ντένις Σρέντερ από την Οκλαχόμα.

Οι Λέικερς αναμένεται να δώσουν την 28η επιλογή του Draft και τον Ντάνι Γκριν στους Θάντερ. Βάζοντας στο ρόστερ τους έναν γκαρντ, ο οποίος προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, υποψήφια για το βραβείο του 6ου καλύτερου παίκτη.

The Lakers had explored a deal for Milwaukee’s Eric Bledsoe, league sources told @SInow. A Schroder trade would remove that from consideration. If completed, Lakers would be armed with a young, versatile guard coming off his most complete NBA season.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) November 15, 2020