«Ο ΝτεΡόζαν στους Λέικερς αλλάζει το παιχνίδι και προσθέτει χρόνια στον ΛεΜπρόν»!

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν δεν περνάει καλά στο Σαν Αντόνιο. Και οι Λέικερς σκοπεύουν να έρθουν στη... διάσωσή του! Πώς θα γίνει αυτό; Με την παραχώρηση του Κάιλ Κούζμα και του Ντάνι Γκριν, ο οποίος (αν γίνει η ανταλλαγή) θα επιστρέψει στους Σπερς, όταν ήταν στο «πακέτο» για την απόκτηση του ΝτεΡόζαν από το Τορόντο.

Ο γεννημένος στην Καλιφόρνια ΝτεΡόζαν έχει την επιλογή να μείνει ελεύθερος από τους Σπερς, αφήνοντας στην άκρη το συμβόλαιο αξίας 27.739.975 δολαρίων. Αν φυσικά αποφασίσει να το ενεργοποιήσει, τότε θα ισχύσει η παραχώρηση ανταλλαγμάτων.

Από την πλευρά του, ο Σαμ Μίτσελ σχολίασε αυτή την προοπτική και το πόσο θα ωφελήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς:

«Αν οι Λέικερς μπορέσουν να πάρουν τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, τότε μιλάμε για μία κίνηση που αλλάζει το παιχνίδι. Προσθέτει χρόνια στον ΛεΜπρόν, θα μπορεί να παίξει ακόμα 2 χρόνια στο Λος Άντζελες. Γιατί αν γίνει αυτό, δεν θα χρειάζεται να παίζει 39-40′ κάθε βράδυ. Και αυτό γιατί πολύ απλά, ο Άντονι Ντέιβις και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν θα κερδίζουν μόνοι τους τα ματς στις περισσότερες βραδιές».

How can this Lakers team become a dynasty?

Go get DeMar DeRozan, says @SamMitchellNBA and @hoopscritic #LakeShow pic.twitter.com/9SvHDp2zlz

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) November 14, 2020