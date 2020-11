Ντράγκιτς: «Ονειρευόμουν από παιδί να είμαι στους Τελικούς και ήταν πραγματικά σκληρό»

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας έκανε τα… playoffs της ζωής του και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες των Χιτ μέχρι τους Τελικούς. Εκείνος ο τραυματισμός στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του Game 1 με τους Λέικερς τον έβγαλε νοκ-άουτ, στερώντας του τη δυνατότητα να ενισχύσει το Μαϊάμι στη συνέχεια της σειράς

«Ήταν πραγματικά σκληρό, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου. Ονειρευόμουν από παιδί να είμαι στους Τελικούς και δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να παίξω όπως θα μπορούσα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να επιστρέψω, αλλά δεν ήμουν καλά. Πονούσα πάρα πολύ. Νιώθω καλά τώρα. Δεν πονάω πλέον. Μπορώ να κινούμαι ελεύθερα, να τρέχω και να κάνω τα πάντα. Έχω αφήσει πίσω τον τραυματισμό μου» ανέφερε σχετικά στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Shams Charania ενώ ακολουθεί η free agency στο ΝΒΑ.

Goran Dragic sits down on @Stadium: Leadership and sacrifice, revealing he is now fully recovered from the plantar fascia tear he suffered in the Finals, desire to stay in Miami while listening to offers in free agency and more. pic.twitter.com/k3IY8JoaNI

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2020