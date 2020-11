«Ο Κουφός θέλει να γυρίσει στο ΝΒΑ και να παίξει στους Καβαλίερς»! (pic & vid)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Κώστας Κουφός αποχώρησε από το ΝΒΑ έπειτα από 11 σεζόν και 686 αγώνες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογράφοντας ηγεμονικό συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και αποτελώντας έναν από τους πιο καλοπληρωμένους παίκτες στην EuroLeague.

Εν τέλει, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν οι δυο πλευρές. Ο Κουφός ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έχοντας 3.7 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μ.ό. σε 17 συμμετοχές στην EuroLeague. Στις 27 Μαΐου η «ομάδα του στρατού» ανακοίνωσε το τέλος της παρουσίας του Κουφού στη Μόσχα κι έκτοτε ο διεθνής σέντερ παραμένει free agent.

Όπως, λοιπόν αναφέρουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, ο Κουφός θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και ο ιδανικός προορισμός θα ήταν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, από τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος έχει γεννηθεί στο Κάντον του Οχάιο.

Kosta Koufos, an 11-year NBA veteran who spent last season with CSKA Moscow, is looking to make an NBA comeback, sources tell @clevelanddotcom, and would love to play for #Cavs, who may need to add a big in free agency. Koufos is working out in Cantonhttps://t.co/auS7NYczae

— Chris Fedor (@ChrisFedor) November 14, 2020