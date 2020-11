Ουέστμπρουκ για το ότι δεν θέλει να παίξει με τον Χάρντεν: «Είναι όλα... φτιαχτά!» (pic)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έβαλε φωτιά στο ΝΒΑ, ζήτησε ανταλλαγή και από τότε όσα γράφονται είναι πάρα πολλά. Ενδιαφερόμενες ομάδες μπήκαν στον χορό και όλα γυρίζουν γύρω από εκείνον, για την ώρα.

Ο Στίβεν Σμιθ πάντως σχολίασε πως και ο ίδιος και ο Χάρντεν δεν θέλουν να παίξουν ο ένας με τον άλλον, βάζοντας τον Ουέστμπρουκ στην διαδικασία να απαντήσει σε κάτι απ' όλα όσα έχουν γραφτεί.

«Αν και είναι τα γενέθλια μου πρέπει να απαντήσω. Είναι εντελώς φτιαχτό. Καλό βράδυ».

Looks like Russell Westbrook is staying? pic.twitter.com/s5pr2x8wSE

— Famous Jpo (@BigJpo_4L) November 14, 2020