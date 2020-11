Ολαντίπο: Τώρα θέλει να μείνει στους Πέισερς!

Το σίριαλ μόλις ξεκίνησε. Και έχει ήδη καταγράψει πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και καταστάσεων. Τι θα κάνει ο Βίκτορ Ολαντίπο; Μέχρι πριν από 24 ώρες η παραμονή του έμοιαζε αδύνατη, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα, ρωτούσε την ώρα του αγώνα από τους αντίπαλους του «αν μπορεί να έρθει στην ομάδα τους».

Όλα αυτά άλλαξαν ξαφνικά. Με τον Ολαντίπο να δηλώνει πίστη στους Πέισερς. Και πως είναι πλήρως αφοσιωμένος σε όσα θέλει να καταφέρει η ομάδα στην επόμενη σεζόν, η οποία ξεκινάει στις 22 Δεκεμβρίου!

Ανάμεσα στις ομάδες που είχαν γραφτεί ως υποψήφιες για τον επόμενο σταθμό του ήταν και οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Two-time All-Star Victor Oladipo has informed the Pacers that he is fully committed to the franchise and direction of team entering the upcoming season, he tells @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/tZwhFkhqrk

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2020