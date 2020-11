«Δεν θέλει ούτε ο Χάρντεν να παίξει με τον Ουέστμπρουκ, ούτε το αντίθετο!» (vid)

Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν δύο φίλοι, που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο παρκέ και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν.

Αυτό δεν πήγε καλά την πρώτη τους σεζόν και τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει δραματικά.

Οι δύο τους αντάλλαξαν λόγια, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο ο Ουέστμπρουκ να κάνει γνωστό ότι θέλει να φύγει από το Χιούστον και από εκείνη την στιγμή έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν διάφορες πληροφορίες.

Ο Στίβεν Σμιθ, ο γνωστός σχολιαστής, τόνισε ότι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση ίσως οι Ρόκετς να πρέπει να διώξουν και τους δύο, για να επέλθει ηρεμία.

«Σας λέω τι έχω ακούσει. Δεν θέλουν να παίξουν μαζί πια. Ο Ουέστμπρουκ δεν θέλει να παίξει με τον Χάρντεν και ο Χάρντεν με τον Ουέστμπρουκ».

"I'm telling you what I have heard: they don't want to play with each other any more. Russell Westbrook doesn't want to play with James Harden. James Harden doesn't want to play with Russell Westbrook."

