Οι Σέλτικς συζητάνε με τους Πέισερς για τον Μάιλς Τέρνερ

Ο Μάιλς Τέρνερ ενδιαφέρει τους Μπόστον Σέλτικς. Και γι' αυτό το λόγο η ομάδα του Μπραντ Στίβενς έχει ήδη μπει σε συζητήσεις με τους Ιντιάνα Πέισερς. Ο Αμερικανός σέντερ έχει συμβόλαιο για τρεις ακόμη σεζόν, αξίας 18.000.000 δολαρίων έκαστος. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα ανταλλάγματα που δίνουν οι Σέλτικς.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Τέρνερ μέτρησε 62 εμφανίσεις με τους Πέισερς, έχοντας 12.1 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά παιχνίδι.

The Celtics and Pacers have discussed a trade that sends Myles Turner to Boston, per league source.

