Μάικ Κόνλεϊ: Παραμένει στην Γιούτα για έναν ακόμη χρόνο με 34,5 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Αμερικανός γκαρντ ετοιμάζεται για τον τελευταίο χρόνο του πενταετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει το 2016 (σ.σ. 153 εκατομμύρια δολάρια) με τον ίδιο να είχε τη δυνατότητα να βγει στην free agency.

Κάτι, που τελικά, δεν πρόκειται να κάνει. Αντίθετα ο Μάικ Κόνλεϊ θα εξαντλήσει και τον τελευταίο χρόνο του εν λόγω συμβολαίου του, το οποίο θα του αποφέρει 34,5 εκατομμύρια δολάρια όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς του Yahoo Sports.

Yahoo Sources: Utah Jazz guard Mike Conley Jr. will bypass free-agency next week by not exercising “early termination option” on his $34.5 million salary for the 2020-21 season.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 12, 2020