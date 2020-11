Ο Χάρντεν θέλει Χιτ, Νετς ή και Σίξερς, αν ξεφύγει η κατάσταση στους Ρόκετς! (pic)

Η κατάσταση στους Ρόκετς, μέσα σε μια ημέρα, ανατράπηκε και όλα είναι στον αέρα. Ο Ουέστμπρουκ θέλει να φύγει από το Χιούστον, πολλοί παίκτες είναι δυσαρεστημένοι και μέσα σε αυτούς και ο ηγέτης της ομάδας.

Ο Τζέιμς Χάρντεν βλέποντας αυτή την κατάσταση φρόντισε να έχει δεύτερο σχέδιο κατά νου και έχει ήδη σκεφτεί μερικούς προορισμούς που θα του ταίριαζαν.

Σύμφωνα με αμερικάνικο ρεπορτάζ, ο «Μούσιας» σκέφτεται Χιτ, Νετς ή και Σίξερς αν τα πράγματα στους Ρόκετς δεν φτιάξουν άμεσα.

Μπορεί το αίτημα του Ουέστμπρουκ να σόκαρε, αλλά ο Χάρντεν είναι άλλο κεφάλαιο για το Χιούστον και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα αν δείξει την επιθυμία να φύγει. Μένει να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό.

Sources tell me that Houston Rockets Guard James Harden has quietly communicated with people close to him that if the Rockets decide to blow it up, he already has a few teams in mind. The Miami Heat, Brooklyn Nets, & Philadelphia 76ers are among those teams.@5ReasonsSports

— Clutch NBA (@ClutchNBA5R) November 11, 2020