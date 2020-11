ΝΒΑ: Πρωτόκολλο για την παρουσία φιλάθλων (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια του «The Athletic» το πρωτόκολλο αναφέρεται στις κατάλληλες αγορές που θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν φιλάθλους στα γήπεδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει απόσταση 9 μέτρων από το παρκέ ενώ για να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο, θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ κορονοϊού δύο μέρες πριν από το παιχνίδι ή αρνητικό rapid test ανήμερα του αγώνα.

The NBA has sent its 30 teams a memo with protocols for eligible markets to host fans, requiring people within 30 feet of court to register negative coronavirus test two days prior to game or rapid test on day of game, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2020