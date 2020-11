Καρούσο: «Παίκτες της G-League την... βλέπουν διευθυντές, αλλά προορίζονται για να καθαρίζουν τα μπάνια»

Πάλεψε, δούλεψε, βρήκε τον ρόλο του σε μια ομάδα που διεκδικούσε πρωτάθλημα και τελικά πανηγύρισε τον τίτλο, όντας σημαντικό... γρανάζι του Βόγκελ στους Λέικερς.

Ο Άλεξ Καρούσο μίλησε για τους παίκτες της G-League και τόνισε πως δεν μπορούν να αντιληφθούν την κατάσταση και να ψάξουν τον ρόλο που τους ταιριάζει, χρησιμοποιώντας μια περίεργη ατάκα.

«Ένας σημαντικός λόγος που αρκετοί παίκτες δεν ξεκολλούν από τη G-League είναι ότι δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είναι σαν να δίνεις συνέντευξη για δουλειά και να νομίζεις πως θα γίνεις οικονομικός διευθυντής σε μια εταιρία και αυτοί να ψάχνουν για κάποιον να καθαρίζει τα μπάνια», ήταν τα λόγια του παίκτη των Λέικερς στο Old Man and the Tree Podcast,