Ανυπόμονος Αντετοκούνμπο: «Δεν φτάνει η 22η του Δεκέμβρη» (vid)

Μπορεί αρκετοί παίκτες από εκείνους που βρέθηκαν στην «φούσκα» να μην χάρηκαν ιδιαίτερα με την έναρξη του ΝΒΑ στις 22 του Δεκέμβρη, αφού είναι μειωμένος ο χρόνος ξεκούρασης, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ, με το μέλλον του να είναι ανοιχτό, στέλνει το δικό του μήνυμα και ανέβασε ένα βίντεο με φάσεις του, ενώ το συνόδευσε με το πόσο ανυπομονεί για την επανέναρξη της σεζόν. Οι φίλοι των Μπακς σίγουρα θα ήθελαν να τον δουν με την φανέλα της ομάδας τους, αλλά αυτός ο μήνας που έχουμε μπροστά μας, θα έχει συγκινήσεις.

«Η 22η ημέρα του Δεκέμβρη δεν..., έρχεται», έγραψε στο twitter του ο Γιάννης.

December 22nd can’t come soon enough. pic.twitter.com/ffvECXY5RF

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 10, 2020