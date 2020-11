Μάτζικ: Εντυπωσιακές οι city edition φανέλες του Ορλάντο! (pic & vid)

Παραδοσιακά οι Μάτζικ είναι μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά να βγάζει εντυπωσιακές φανέλες.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εποχή των Σακίλ Ο'Νίλ και Πένι Χάρνταγουεϊ και τα σχέδια που φορούσαν τότε.

Το Ορλάντο αποκάλυψε τις city edition φανέλες που θα φορά τη νέα σεζόν και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Άσπρη φανέλα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και νούμερο.

Πως σας φαίνεται;

The moment you've been waiting for... #cityeditionpic.twitter.com/AO7FCNFVfk

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 10, 2020