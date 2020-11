Χάρντεν: «Δεν μπορείς να με συγκρίνεις, γιατί είμαι ο πιο ρεαλιστής» (pic)

Η σεζόν απέχει κάτι παραπάνω από έναν μήνα για να ξεκινήσει και το ΝΒΑ αρχίζει πάλι να μπαίνει σε ρυθμούς. Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει μπροστά του μια σεζόν πρόκληση και μάλλον το ξέρει καλά.

Ο ηγέτης του Χιούστον έκανε ένα ποστάρισμα στο twitter, το οποίο καρφίτσωσε και στο προφίλ του και δείχνει την διάθεση, με την οποία θα μπει φέτος στην σεζόν.

«Φτιάχτηκε για εμένα, δεν συγκρίνομαι, γιατί είμαι ο πιο ρεαλιστής», έγραψε ο Μούσιας και η σεζόν αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

It was made for me you can’t compare me cuz I’m the realist. pic.twitter.com/HRMSuq4NLC

