Ο «Big Baby» θα μπορούσε κάλλιστα να συνέχιζε ακόμα στο ΝΒΑ (είναι 34 ετών ακόμα) αλλά έχει βγει στην μπασκετική σύνταξη εδώ και πέντε χρόνια.

Πάντως, όποτε μπορεί, συνεχίζει να παίζει μπάσκετ και όπως θα δείτε στο βίντεο διαθέτει... πλαστικές κινήσεις. Ακόμη και αν έχει πάρει κάμποσα κιλά ακόμα...

Big Baby still got it

(via @jacobryanortiz, @legionhoops) pic.twitter.com/wJxKBz8lra

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2020