Στις 20 Νοεμβρίου ξεκινάει η free agency στο ΝΒΑ! (pic)

Το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών έφτασαν σε συμφωνία για την έναρξη της σεζόν στις 22 Δεκεμβρίου, όπως επίσης και για την συλλογική σύμβαση. Πλέον, είναι επίσημο ύστερα από σχετική ανακοίνωση και της λίγκας.

Επιπλέον η free agency θα ανοίξει στις 22 Νοεμβρίου (18:00 Eastern Time) δύο μέρες μετά την διαδικασία του draft. Οι ομάδες θα μπορούν ωστόσο να υπογράψουν τους παίκτες με τους οποίους έχουν συμφωνήσει δύο μέρες αργότερα.

Την ίδια ώρα το salary cap παραμένει στα 109,1 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο φόρος πολυτελείας θα βρίσκεται στα 132,6 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος θα υπάρχει σταδιακή αύξηση στο salary cap από 3% έως και 10% τα επόμενα χρόνια.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

