Λέικερς και Χιτ θα ξεκουραστούν 2 μήνες, ενώ άλλοι φτάνουν στους 9! (pic)

Λέικερς και Χιτ έπαιξαν τελικούς ΝΒΑ και έτσι θα έχουν μόλις 73 μέρες offseason, τη στιγμή που οι ομάδες που δεν μπήκαν στη φούσκα θα έχουν 287 μέρες.

Αυτό σημαίνει πως μερικές ομάδες έχουν 9 μήνες να ξεκουραστούν ενόψει της νέας σεζόν, ενώ η παρέα του ΛεΜπρόν και του Μπάτλερ μόλις 2.

Μένει να δούμε πόσο θα επηρεαστούν οι 2 φιναλίστ.

The teams that missed the bubble have a 287-day offseason, while the Lakers and Heat have a 73-day offseason.

So some teams have 9 months to rest while others only have 2! pic.twitter.com/0BfxsRCqZz

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) November 9, 2020