ΝΒΑ: Ομάδες top επιπέδου στη Δύση θέλουν τον Ντινγουίντι

Για τον 27χρονο γκαρντ ενδιαφέρονται ήδη αρκετές ομάδες από τη Δύση και θα κινηθούν για την απόκτησή του.

Ο Ντινγουίντι έχει συμβόλαιο με το Μπρούκλιν μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Φέτος, εξάλλου επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση οι Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ ενώ προτεραιότητα των Νετς αποτελεί η παραμονή του Τζο Χάρις.

Western Conference contenders are showing interest in trading for Spencer Dinwiddie (via @IanBegley) https://t.co/1zfmse13Fq pic.twitter.com/NmsfRRDO8z

— SNY (@SNYtv) November 9, 2020