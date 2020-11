Ο Χίροου προπονείται με μπλούζα με τον... κακό εαυτό του πάνω! (pics)

Αν κάποιος σκεφτεί τα φετινά playoffs του ΝΒΑ δεν μπορεί να μην του έρθει στο μυαλό την άγριο γκριμάτσα που έκανε ο Τάιλερ Χίροου. Ο νεαρός ρούκι των Χιτ έκανε σπουδαία σεζόν και το ευχαριστήθηκε, πανηγυρίζοντας με μια μοναδική γκριμάτσα.

Πλέον, το πήγε ένα βήμα παρακάτω και έκανε τον εαυτό του μπλουζάκι, το οποίο φοράει για να προπονηθεί, με το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό...

Tyler Herro working out in a shirt with his mean mug on it

(via @sleepvanhorn, @miamihoopschool) pic.twitter.com/yBRj6QPAtl

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 8, 2020