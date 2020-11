Όταν ο... χωρίς μούσι Χάρντεν ανυπομονούσε να παίξει στο ΝΒΑ (vid)

Ενόψει του draft στις 18 Νοεμβρίου, το ΝΒΑ ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση και άρχισε να θυμάται τους νυν αστέρες του πρωταθλήματος και τα όσα έλεγαν πριν επιλεγούν στην διαδικασία.

Όπως για παράδειγμα τον Τζέιμς Χάρντεν! Χωρίς το... μεγάλο μούσι του και όντας μόλις 20 χρονών, παρέα με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν μιλούσαν για τα όνειρά τους ενόψει του draft.

«Ετοιμάζομαι γι' αυτήν την διαδικασία. Σήμερα ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Προπονείται ώστε να είσαι στην καλύτερη φόρμα της ζωής σου για να παίξεις αντίπαλος με αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Το να είσαι στο ΝΒΑ είναι απίστευτο συναίσθημα» έλεγε ο Τζέιμς Χάρντεν το 2009 και εξηγούσε ότι ο ΝτεΡόζαν ήταν ο... κολλητός του στο draft.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χάρντεν επιλέχθηκε από την Οκλαχόμα στο νούμερο «3» ενώ ο ΝτεΡοζαν στο νούμερο «9» από τους Ράπτορς.

“Today’s a dream come true.”@JHarden13 and @DeMar_DeRozan ahead of 2009 NBA Draft

