ΜακΜίλαν: Από head coach στους Πέισερς, πάει assistant στους Χοκς (pic)

Η αλήθεια είναι ότι αυτά που έγιναν με τον Νέιτ ΜακΜίλαν το περασμένο καλοκαίρι, δύσκολα μπορεί να τα συναντήσει κάποιος. Ειδικά εάν μιλάμε για μια ομάδα του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου επισημοποιήθηκε η πολυετής επέκταση του συμβολαίου του, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα, ανακοινώθηκε η... απόλυσή του! Αν μη τι άλλο είναι από τα παράδοξα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν των «New York Times» ο ΜακΜίλαν είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί στον πάγκο των Ατλάντα Χοκς και να γίνει βοηθός του Τζόρνταν Λόιντ.

The Hawks are nearing a deal to hire former Pacers coach Nate McMillan as an assistant coach on Lloyd Pierce's staff, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 4, 2020