Τζορτζ Καρλ για την ανατροπή στο Ουισκόνσιν: «Βοήθησαν και οι Μπακς το καλοκαίρι» (pic)

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο θρυλικός προπονητής του ΝΒΑ έχει σχολιάσει αρνητικά τον Ντόναλντ Τραμπ και την δράση.

Αν μη τι άλλο είναι υποστηρικτής του Τζο Μπάιντεν και όπως εξήγησε οι Μπακς συνετέλεσαν τα μέγιστα στη «φούσκα» του Ορλάντο ώστε να πάρουν οι δημοκρατικοί τα ηνία στην πολιτεία του Ουισκόνσιν.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις το Ουισκόνσιν να γυρίζει την κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι οι προσπάθειες που έκαναν οι Μπακς αυτό το καλοκαίρι, οι οποίοι είχαν ως προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη έπιασαν τόπο. Ειδικά στους νεαρούς ψηφοφόρους» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζορτζ Καρλ.

Good to see Wisconsin flip in this Election.

I like to believe the Bucks efforts this summer in helping prioritize social justice had an impact here, especially with younger voters!

— George Karl (@CoachKarl22) November 4, 2020