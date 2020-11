Πέλικανς: Συζητούν για ανταλλαγή του Χόλιντεϊ, περιζήτητος ο παίκτης! (pic)

Τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν κάνουν οι Πέλικανς και όπως όλα δείχνουν θα έχει μια μεγάλη αλλαγή.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, η Νέα Ορλεάνη ξεκίνησε τις συζητήσεις για ανταλλαγή του Τζρου Χόλιντεϊ και αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Ο έμπειρος γκαρντ και ένας εκ των κορυφαίων περιφερειακών αμυντικών στη λίγκα μέτρησε 19.1 πόντους και 6.7 ασίστ πέρυσι. Το 2018 ήταν στην κορυφαία αμυντική πεντάδα της σεζόν, το 2019 στην 2η καλύτερη αμυντική πεντάδα και τη σεζόν που πέρασε αναδείχθηκε κορυφαίος συμπαίκτης στη λίγκα.

The New Orleans Pelicans are openly discussing star Jrue Holiday in trade talks and several contending teams are pursuing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

