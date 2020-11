Νούρκιτς για Ντάνκαν: «Από τους πιο υποτιμημένους παίκτες της ιστορίας» (pic)

«Υπόκλιση» από τον σέντερ των Μπλέιζερς στον θρύλο των Σπερς.

Το Hoop Central ρώτησε τον κόσμο για τον πιο υποτιμημένο παίκτη της ιστορίας και ο Γιουσούφ Νούρκιτς τόνισε πως ο Τιμ Ντάνκαν είναι ένας από αυτούς.

Ο πρώην ηγέτης του Σαν Αντόνιο και νυν assistant του Πόποβιτς, έχει πάρει 5 πρωταθλήματα, μετρά 15 συμμετοχές σε All Star Game και βρέθηκε 15 φορές στην αμυντική πεντάδα της σεζόν. Βέβαια είναι και Hall Of Famer

Tim Duncan one of them https://t.co/RmEyoUKL1i

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) November 3, 2020