Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς δεν θέλει να εκλεγεί ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ και όπως έγραψε στο twitter «Θεέ δείξε έλεος απόψε».

Άμεση ήταν και η απάντηση του νέου προπονητή των Πέλικανς, Σταν Βαν Γκάντι, ο οποίος γύρισε στο 2016 όταν ο Τραμπ είχε κάνει την μεγάλη ανατροπή στην εκλογική αναμέτρηση με την Χίλαρι Κλίντον: «Ξανά ότι έγινε το 2016».

2016 all over again.

— Stan Van Gundy (@realStanVG) November 4, 2020